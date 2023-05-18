هانى تمام: مجالس "الصلاة على النبى" تراث مصرى قديم

كشف د.هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عن فضل مجلس الصلاة على النبي (ص) التي تقام تحت رعاية وزارة الأوقاف.

قال تمام، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الخميس، إن مجالس "الصلاة على النبي" تراث مصري قديم.

أضاف:"فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد (ص) لا تُحصى ولا تعد، فمنها ما ظهر ومنها ما يجل عن العد والحصر، إذ لا يدرك كنهها ولا عميم بركتها إلا من ذاق، فمن ذاق عرف ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل ويكفي ملازمها راحة النفس والبال، وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وتذوق حلاوة الإيمان".

وأشار إلى أن من هذه الفضائل نيل شفاعته (ص)، رفع الدرجات وحطّ الخطايا والسيئات، وكفاية الهموم ومغفرة الذنوب.