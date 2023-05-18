نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية الاقتصاد المنزلى بطنطا

أشاد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، بجهود كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر خلال استقباله فريق مراجعة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء قبيل توجهه إلى كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا لمراجعة برنامجي: إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، والاقتصاد المنزلي التربوي؛ أن رؤية كلية الاقتصاد المنزلي ورسالتها تسهم بشكل بَنَّاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

ورحب نائب رئيس الجامعة بوفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين جلال محفوظ، عميدة الكلية، والدكتورة إيمان أبوالغيط، مديرة وحدة ضمان الجودة بالكلية.

جدير بالذكر أن كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي لبرنامجي: التغذية وعلوم الأطعمة، والملابس والنسيج، خلال الفصل الدراسي الأول.

كان في استقبال وفد هيئة ضمان الجودة بالورود فريق "طلاب من أجل مصر".