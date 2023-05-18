الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تسريع إجراءات النيابة الحسبية ورقمنتها.. مقررة لجنة الأسرة تستعرض توصيات الحوار الوطني

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

أشادت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر عام لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، بمخرجات الجلسة الثانية الخاصة بلجنة الأسرة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدة أنها أسفرت عن العديد من الأفكار المبتكرة والرائعة.

وقالت “البغدادي” في ختام الجلسة التي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، اليوم الخميس، إن المشاركين أجمعوا على أن وصاية الجد هي مسألة اجتهادية يجوز إعادة النظر فيه وفق ظروف المجتمع.

وأوضحت المقرر العام أن الحوار الوطني استند في مرجعيته إلى البحوث الميدانية الاجتماعية وهي حلقة وصل ما بين المواطن والباحث الاجتماعي لصياغة النتائج العلمية التي تعكس صوت المواطن، وكذلك الاطلاع على الشكاوى من جهات متعددة.

ولخّصت “البغدادي” مخرجات الجلسة، في التوصيات التالية: 

تغيير القيمة المالية وفقا للأوضاع الاقتصادية الحالية، وتسريع إجراءات النيابة الحسبية واختصارها، ورقمنة النيابات الحسبية، وتخصيص مبلغ مالي للولي في الحالات الحرجة والعاجلة، وتبسيط الإجراءات في حالة تغيير الولي.

كما اشتملت التوصيات على مراعاة فترة التقاضي وتحديد وقت مناسب لجرد التركة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والإسكان لتخصيص وحدة سكنية للقاصر، وتحسين أوضاع المحاكم الخاصة بالأسرة مع زيادة عدد القضاة، وزيادة الخبراء في المجلس الحسبي، وإنشاء قاعدة بيانات للمجالس الحسبية، والتأكيد على أن إيلاء الوصاية للجد بعد الأب هي اجتهاد يجوز إعادة النظر فيه كلما دعت ظروف المجتمع والزمان لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل. 

لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي الحوار الوطنى الوصاية وصاية الجد صوت المواطن النيابات الحسبية

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة