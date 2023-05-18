إصابة عامل بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزل تحت الإنشاء بقرية دماريس، كما أصيب موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط شخص من الطابق الثالث بمساكن قرية دماريس التابعة للوحدة المحلية للبرجاية في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط مصطفي رضا 22 عامًا، عامل، مقيم بمدينة المنيا، من الطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء لاختلال توازنه أثناء العمل، مما أسفر عن إصابته بغيبوبة تامة، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتقرر حجزه بقسم العناية المركز لحين استقرار حالته الصحية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.