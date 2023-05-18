الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزل تحت الإنشاء بقرية دماريس، كما أصيب موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط شخص من الطابق الثالث بمساكن قرية دماريس التابعة للوحدة المحلية للبرجاية في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط مصطفي رضا 22 عامًا، عامل، مقيم بمدينة المنيا، من الطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء لاختلال توازنه أثناء العمل، مما أسفر عن إصابته بغيبوبة تامة، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتقرر حجزه بقسم العناية المركز لحين استقرار حالته الصحية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المنيا إصابة عامل سقط م الطابق الثالث بمنزل تحت االانشاء قرية دماريس بمركزالميا اصابةموظف في مشاجرة بسب خلافات الجيرة بمنطقة ابو هلال اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة