الريال لا يستسلم.. رسالة رودريجو بعد السقوط أمام مان سيتي

وجه البرازيلي رودريجو جويس جناح فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير النادي الملكي عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي.

وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية من مانشستر سيتي في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف دون رد، وودع البطولة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وكتب جويس عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة، تويتر:"لحظات مثل هذه تكون صعبة لهؤلاء الذين اعتادوا الانتصارات، ولكننا سنعود مجددًا وأقوى، شكرًا لكم مدريديستا على كل الدعم الذي قدمتوه، ريال مدريد لا يستسلم أبدًا".

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع إنتر الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 يونيو المقبل على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

وساهم رودريجو في تتويج ريال مدريد ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما نجح في حجز مكان أساسي بتشكيل ريال مدريد في الموسم الجاري.

ويلعب رودريجو جويس ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه من فريق سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، وذلك بعد عامين من تصعيده للفريق الأول بالنادي البرازيلي.

وشارك رودريجو في 53 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 16 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

ومنذ انضمامه لريال مدريد، شارك رودريجو في 161 مباراة وسجل 34 هدفًا وصنع 32 لزملائه في الفريق.

كما لعب رودريجو 13 مباراة بقميص منتخب البرازيل، وسجل هدفًا وصنع مثله.