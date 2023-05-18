انطلاق الدورة التدريبية لأئمة ووعاظ لبنان عبر "الفيديو"

انطلقت فعاليات افتتاح الدورة التدريبية المكثفة، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من خلال الإنترنت، حول تفنيد الفكر المتطرف لعدد 50 إماما وواعظا من دولة لبنان، وذلك بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الازهر العالمية للتدريب.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للمشاركين في الدورة، دور المنظمة في توضيح المناهج الخاطئة لأصحاب الفكر المتطرف وتفكيكها وتفنيدها من خلال دوراتها التدريبية وورش العمل المنعقدة للأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى لإعدادهم وصقل مواهبهم الدعوية للرد على تلك الجماعات من خلال الفكر الأزهري الوسطي وبيان سماحة الدين الإسلامي.

كما أكد المحرصاوي حرص المنظمة على التعاون المستمر في مجال التدريب مع أكاديمية الأزهر العالمية في تقديم برامج تدريبية مكثفة لعدد كبير من الأئمة لتوضيح الرؤية العلمية الصحيحة للإسلام في كل القضايا المطروحة على الساحة.

وقال الدكتور عبدالدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، إن الإسلام يتعرض لافتراءات هو منها بريء، هذه الافتراءات توهم بأنه دين عنف وتشدد في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله رحمة للعالمين وهذا هو صلب الدعوة الإسلامية، مؤكدا انطلاق فعاليات هذه الدورات ليكون الأزهر بروافده خير مدافع وقلعة علم يفند ويفكك ويرد على افتراءات جماعات التطرف بالحجة والأسانيد من الكتاب والسنة من خلال علمائه ومشايخه الأجلاء.

من جانبه أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر شدد على قيام المنظمة بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب بعقد دورات لتأهيل الأئمة والوعاظ؛ ليكونوا على استعداد تام لحمل الرسالة والدفاع عن الإسلام بالتصدي فكريا والرد على مزاعم هذه الجماعات، مؤكدا أنه هناك اهتمام لعقد هذه الدورة لأئمة ووعاظ لبنان، وأن النية منعقدة لتكرارها بالتعاون مع رابطة طلاب الأزهر بلبنان.

ووجه الدكتور طارق اللحام، رئيس رابطة طلاب الأزهر بلبنان، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لاهتمامه بأبناء لبنان وتخصيص هذه الدورة كما وجه الشكر لأكاديمية الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على هذا الاحتضان.

وأشار إلى أن أهل السنة في لبنان عليهم دور كبير لتوضيح الإسلام الوسطي الصحيح البعيد عن التطرف والإرهاب، مبينا أن لبنان بها طوائف متعددة من المذاهب والملل؛ لذا كانت هذه الدورة الطريق للاستزادة من الفكر الوسطي المعتدل من خلال علماء الأزهر الشريف.

وفي ختام افتتاح الدورة أكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، على التعاون بين المنظمة والاكاديمية؛ لتقديم فكر ديني رشيد؛ كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

أضاف أن الزخم العلمي والفكري ومقارنته بالرؤية الإسلامية الصحيحة سيكون محور هذه الدورة فنحن نظهر الإسلام كما جاء به سيدنا محمد (ص) وهناك صراع فكري من خلال التقدم التكنولوجي، فعلينا أن نواكب هذه الوسائل لتقديم الإسلام بصورته الصحيحة.