الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوفد: نص تشريعي يسمح للواصي بالتصرف في 20٪ من أموال القصر

الحوار الوطني 
الحوار الوطني 

قال عمرو عبد الباقي، عضو حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن المجلس الحسبي للقصر هو أحد الأدوات القضائية الهامة لرعاية حقوق الأيتام، وهو صمام الأمان للحفاظ على مال القُصّر.

الحوار الوطني  

أضاف عبد الباقي، خلال كلمته في جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن هناك الكثير من الأزمات التي تواجه قانون الوصاية على المال والمتمثلة في صعوبة صرف مبالغ مالية للقصر سواء للعلاج أو التعليم إلا بعد إجراءات معقدة، استحالة بيع أي أصول مملوكة للقاصر في حالة حاجة القاصر لذلك، روتين الإجراءات وطول الانتظار من أجل النظر في الطلبات المقدمة من قبل الواصي، عدم تمكين الواصي بتحديد الوعاء الادخاري لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة بحساب القصر أو القدرة على الاستثمار.

قانون الوصاية على المال  

طالب في نهاية حديثه أنه لا بد من منح الواصي حق إدارة المال وتحديد الوعاء الادخاري المناسب للأطفال، زيادة عدد القضاه ووكلاء النيابة والخبراء بشكل يتناسب مع حجم القضايا التي يعاني منها الواصي، إضافة نص تشريعي يسمح للواصي التصرف في حدود 20٪ من أموال القصر دون الحاجة لتقديم طلبات في الحالات الطارئة، الحاجة الملحة لرقمنة المجلس الحسبي.

عمرو عبد الباقي عضو حزب الوفد الوصاية على المال الحوار الوطنى إكسترا لايف

الأكثر قراءة

حجازى: عودة سوريا إلى القمة العربية تُعلى شأن الوحدة العربية

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس الـ72 ساعة المقبلة: تقلبات في درجات الحرارة

الموافقة على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

"أحلى قرار".. داعية يشكر وزير الأوقاف على مجالس الصلاة على النبى

حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة