الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الدستور يطالب بأن تذهب وصاية المال للقاصر بعد وفاة الأب

إبراهيم آل صعيدي،
إبراهيم آل صعيدي، ممثل حزب الدستور

قال إبراهيم آل صعيدي، ممثل حزب الدستور، إنه يطالب بأهمية تنفيذ وعود الجهات الداعية بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

الوصاية على المال  

وأكد آل صعيدي، خلال كلمته أمام لجنة الأسرة المعنية بشأن الوصاية على المال بالحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن هناك الكثير من العراقيل التي توجد داخل قانون الأسرة الخاص بالوصاية على المال ومنها السيطرة الروتينية على الإجراءات، حتى يتم إقرار حق الوصاية، الانحياز لأحد الوالدين في ظل الصراع المتكرر بينهما، الإضرار بحق الأطفال أنفسهم نظراً لاستمرار الصراع.

نقل الوصاية للحاضن  

أضاف أن حزب الدستور يطالب بالعمل على تطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القاصرين من حيث التشريع والإجراءات الخاصة بعملها لتكون مواكبة لهذا العصر. 

وتابع"لسنا مع إلغاء المجلس الحزبي لما له من دور هام في إدارة أموال القاصرين، ولكن نطالب بإدخال تعديلات عليه مثل ربط المسئولية والواجبات بالحقوق". 

استطرد "نطالب بأن تذهب الوصاية بعد وفاة الأب للحاضن، فمن يقوم بواجب رعاية الأطفال أكثر من يعلم احتياجاتهم المالية، إقرار الولاية العلاجية والتعليمية للحاضن دون الحاجة لوجود نزاع قضائي، سرعة الإجراءات القضائية لتحديد الواصي ومبادئ الولاية، إدخال مبدأ الحالات الاستثنائية بتخصيص أموال فورية للتعامل مع الحالات الطارئة".

ممثل حزب الدستور إبراهيم آل صعيدي الحوار الوطنى إكسترا لايف الوصاية على المال

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