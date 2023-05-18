الحوار الوطني.. جابر طايع: الوصاية لم تكن أمر عقائدي بل معاملات بين الناس

قدم الشيخ جابر طايع "محكم أسري بوزارة العدل"، الشكر لكافة القائمين على إدارة الحوار الوطني، لمجهودهم الكبير في خروجه بهذا الشكل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وأكد على أن أن الشرع لم يكن حجر عثرة أمام الناس، موضحا أن الوصاية لم تكن أمر عقائدي بل كانت معاملات بين الناس مستشهدا بقوله تعالى: "طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى".

وتابع أن القوانين السابقة تلائمت مع حقبة زمنية معينة، وبالتالي من الممكن تغييره حتى يكون ملائم لنا نعيشه فلا يوجد جمود في هذا الأمر .

وأردف أن الواصي على المال ليس أمر محسوم ولا يوجد نص مقدس بشأن هذا الأمر، لذلك هذه الأمور قابلة للتجديد.

واختتم الشيخ جابر طايع على أن المرأة وصية ولا يوجد جدال في ذلك مدعما حديثه من خلال التأكيد على دعم عدد من المذاهب الدينية لهذا الأمر.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.