الإحصاء: تراجع معدلات البطالة لـ 7.1% خلال الربع الأول من 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 7,1٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0,1٪ عن الربع السابق، خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.



وتابع الجهاز في بيان له، أن حجم قوة العمل سجل 30,571 مليون فرد مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,255 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,316 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 241 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 14 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 227 ألف فرد.

سجل عدد المتعطلين 2,171 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالى قوة العمل (1,137مليون ذكور ،1,034 مليون إناث) مقــابـل 2,185 مليون متعطل عن الربع السابق 2022 بأنخفاض قـدره (14) ألف متعطل بنسبة 0,6 ٪، وبارتفاع قــدره )26( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,2٪

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.7٪ في الربع السابق وكذلك 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 19.2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 19.3٪ في الربع السابق مقابل 17.7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 60,3٪ مقابل 63,0٪ فى الربع السابق من أجمالي المتعطلين، كما بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 60.3 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 6,0 % لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8,6٪ للذكور ، 3,1 ٪ للإناث) مقابل 7,7٪ فى الربع السابق (الذكور 10,1٪و الإناث 4,8٪).

• 27,2 %لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26,4 ٪ للذكور ، 28,2 ٪ للإناث) مقابل 29,4٪ فى الربع السابق( الذكور28,1٪ و الإناث 31,0٪).

• 27,1٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25,8٪ للذكور، 28,6٪ للإناث) مقابل 25,9٪ فى الربع السابق ( الذكور 24,7٪ و الإناث 27,3٪).

• 39,7 ٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 39,2٪ للذكور ، 40,1٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,1٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 37,0 ٪ للذكور ، 36,9 ٪ للإناث).