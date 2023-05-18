بعد تصدرها مواقع البحث.. بسمة وهبة مواقف صعدت بها لعرش الترند

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس، بسبب تصريحاتها الجريئة حول ضيوف برنامجها العرافة والذي عرض في رمضان 2023.

لم تكن المرة الأولى التي تتصدر فيها الإعلامية بسمة وهبة عرش "الترند" ففي السطور التالية نرصد أشهر وأبرز المواقف التي صعدت بها مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك بعض المواقف التي أثارت جدلًا وانتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.

خلع الحجاب والإصابة بالسرطان:

من المواقف التي تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو خلعها للحجاب والذي أثر بشكل كبير على علاقتها بزوجها السعودي، بالإضافة إلي إصابتها بمرض السرطان ومعاناتها وشفائها منه.

تصريحات جريئة بالجملة:

الإعلامية بسمة وهبة لا تخشى الجدل وتطرح تصريحات جريئة في برامجها أو في حواراتها مع الصحفيين، الأمر الذي جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان.

"خناقة مع شيرين":

من الأمور التي جعلت الإعلامية بسمة وهبة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، هو خلافها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث وصفتها قائلة: "دماغها متسلطة عليها ومفيش بجنيه تفكير وعملت كارثة" بعد تصريحاتها المسيئة لمصر

الزواج من رجل أعمال سعودي للمرة الثالثة:

أعلنت الإعلامية في أحد الحوارات التلفزيونية عن رغبتها في الزواج من رجل أعمال سعودي ثالث بعد انفصالها عن زوجيها السابقين.

فضح أسرار النجوم:

فضح أسرار ضيوفها في برنامج "العرافة"، ووضعهم في مواقف محرجة أو خطيرة، مما دفع بعضهم للانسحاب من الحلقة، حيث تعتمد في هذا اللون من البرامج على إثارة الجدل وتصدر مواقع البحث.

الدفاع عن حسام حبيب:

من المواقف الشهيرة للإعلامية بسمة وهبة، هو دفاعها عن حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، وانتقادها لشقيق الفنانة ووالدتها بسبب تصريحاتهم عن أزمتها الأخيرة.

الظهور أمام الكعبة برموش صناعية:

أثرت بسمة وهبة الجدل، بعد ظهورها أمام الكعبة المشرفة وهي تضع رموشا اصطناعية وتصور بخاصية “الفلتر”، مما أثار انتقادات لاذعة من الجمهور.

يذكر أن بسمة وهبة قدمت العديد من البرامج التلفزيونية على مدار مسيرتها الإعلامية، وفقًا لنتائج البحث، ومن أشهر برامجها، برنامج "قبل أن تحاسبوا" على قناة اقرأ الفضائية وهو برنامج ديني اجتماعي.

برنامج "بـ100 راجل" على قناة المحور وهو برنامج يستضيف نساء ناجحات ومكافحات، برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس وهو برنامج حواري يستضيف نجوم الفن والسياسة والرياضة.

برنامج "العرافة" على قناة المحور وهو برنامج يستخدم تقنية الهولوجرام لإحياء شخصيات تاريخية، برنامج "90 دقيقة" وهو برنامج يتناول قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية.