أحمد داوود يكشف كواليس فيلم "يوم 13" على cbc

يحل الفنان أحمد داوود ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي، المذاع على شاشة cbc.

ويتطرق داوود، خلال الحلقة، للحديث عن كواليس فيلمه الأخير "يوم 13"، وتجربة برنامج "الكونتينر"، ورحلته من الهندسة للفن، تذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة CBC.

فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبدالمغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبدالله، ويعد أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

أما فيلم 122 فتم طرحه في 2019 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد داود كل من طارق لطفى، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، جيهان خليل، محمد لطفى، أسماء جلال، تارا عماد، محمود حجازى، صبرى عبدالمنعم وضيف الشرف محمد ممدوح، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى، ودارت أحداثه فى إطار تشويقى رعب.