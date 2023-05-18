أزمة من الستينيات.. دراسة تكشف السر في انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري مؤخرًا

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه من المحتمل أن يكون الاحتباس الحراري قد أدى إلى تكثيف نمط المناخ في المحيط الهادئ منذ الستينيات، والذي أدى إلى موجات الجفاف الشديدة والفيضانات وموجات الحر في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة جديدة.

قال العلماء إنهم أظهروا لأول مرة إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المحتمل أن تجعل ظاهرة النينيو والنينيا أكثر حدة.

تغيرات الغلاف الجوي وتأثيرها على درجات الحرارة

وبحسب الصحيفة فإن التغيرات في درجات حرارة المحيطات وظروف الغلاف الجوي في المحيط الهادئ - المعروفة باسم التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو (Enso) – تؤثر على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم، ما يهدد الإمدادات الغذائية وينشر الأمراض ويؤثر على المجتمعات والنظم البيئية.

وتابعت أن العلماء كافحوا لمعرفة ما إذا كانت إضافة الغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي - التي تحبس كميات هائلة من الحرارة في المحيط - قد غيرت بالفعل ظاهرة النينو، ولكن نظرًا لأن النظام لديه تقلبات طبيعية تمتد لعقود من الزمن وكانت الملاحظات الفعلية قليلة جدًا، فقد نظر العلماء بدلاً من ذلك في أكثر من 40 نموذجًا للمناخ ، تم تحليلها بعدة طرق.

وقال الدكتور وينجو كاي ، المؤلف الرئيسي للدراسة من وكالة العلوم CSIRO الأسترالية، إن النماذج أظهرت "بصمة بشرية" من عام 1960 فصاعدًا.

وقال إن هذا يعني أن تغير المناخ قد جعل كلا من النينيو والنينيا أكثر تكرارًا وأكثر تطرفًا، لكن بعض العلماء الآخرين غير المشاركين في الدراسة أبدوا تحفظات على النتائج ، مما أثار مخاوف بشأن الاعتماد على النمذجة.

كانت الدراسة قيد العمل لمدة خمس سنوات، وقال كاي إنها أظهرت "أننا نمر بمناخ مختلف تمامًا عن مناخ الماضي البعيد" وستساعد العلماء على فهم كيف ستتغير ظاهرة النينو في المستقبل "نظرًا لاستمرار درجات حرارة سطح البحر لارتفاع".