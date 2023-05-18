دعاء زهران: الحوار الوطنى بمثابة نقلة نوعية فى مناقشة جميع القضايا

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إن انطلاق الحوار الوطني هو بمثابة نقلة نوعية فى مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت "زهران"، خلال تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني جاء فى توقيت دقيق تمر به جميع دول العالم بأزمة اقتصادية كبيرة، ويأمل الجميع منه أن يخرج بمخرجات تسهم فى حل الأزمات الراهنة.

وأشارت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني أقيم على مبدأ راسخ تحقق بالفعل، وهو أنه لا تمييز ولا إقصاء، لذلك عمل مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة المشاركة في الحوار من خلال حوار مجتمعي واسع أفرز مئات الرؤي والأفكار، والتي ستكون مطروحة على مائدة الحوار.

ولفتت زهران، إلى أن النقاشات التي تمت وتبادل الآراء والأفكار، تنتج عددًا كبيرا من الحلول لكل القضايا في العديد من الملفات، خصوصًا أن جميع المتحاورين هدفهم واحد بوجهات نظر مختلفة، موضحة أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل الوطني، وفقا لما يتوافق عليه المشاركون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا القوى الوطنية والسياسية لعقد حوار وطني شامل خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، واستقبلت القوى السياسية الدعوة بترحيب شديد، واستعدت لانطلاق الحوار بعقد الكثير من اللقاءات والندوات لبحث مقترحاتها، والتي قدمتها للأمانة العامة للحوار الوطني، وحددت الأمانة العامة 3 محاور للنقاش "سياسي واقتصادي ومجتمعي".

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في الثالث من مايو الجاري وبدأت المحاور الثلاث للحوار الوطني، مناقشاتها في اللجان المختلفة الأسبوع الجاري، وشهدت الجلسات زخمًا و حضورًا كبيرًا من كل أطياف المجتمع المصري.