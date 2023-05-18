الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منذ اندلاع الأزمة.. معبر قسطل يستقبل أول شحنات رؤوس الماشية السودانية (صور)

لحوم
لحوم

بدأ معبر قسطل البري، اليوم الخميس، في استقبال شحنات رؤوس الماشية السودانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في السودان.

وتعد هذه  الشحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري  خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

IMG-20230518-WA0020

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 4 آلاف رأس ماشية تنتظر عبور الحدود السودانية، والدخول للأراضي المصرية.

وأضاف “المصيلحي” في تصريحات له، أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع شركة “اتجاهات” السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها في ظل ظروف الحرب التي تعاني منها دولة السودان الشقيقة.

IMG-20230518-WA0021

وقال وزير التموين أنه جاري دراسة تنويع مصادر استيراد اللحوم والابقار من خلال استيراد اللحوم من الصومال والتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا موجده بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر

IMG-20230518-WA0022

وكشف الوزير عن ، الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي، مؤكدا أنه تم هذا الأسبوع تم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى .

وتقوم الوزارة  بطرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الأزمة السودانية الأراضى المصرية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الأكثر قراءة

قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

"مقتنيات فريدهايم وفيلا البارون".. كيف تحققت فكرة إنشاء أول متحف للفنون الجميلة؟

اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الحمام بتكلفة 2 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي