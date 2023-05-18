منذ اندلاع الأزمة.. معبر قسطل يستقبل أول شحنات رؤوس الماشية السودانية (صور)

بدأ معبر قسطل البري، اليوم الخميس، في استقبال شحنات رؤوس الماشية السودانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في السودان.

وتعد هذه الشحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 4 آلاف رأس ماشية تنتظر عبور الحدود السودانية، والدخول للأراضي المصرية.

وأضاف “المصيلحي” في تصريحات له، أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع شركة “اتجاهات” السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها في ظل ظروف الحرب التي تعاني منها دولة السودان الشقيقة.

وقال وزير التموين أنه جاري دراسة تنويع مصادر استيراد اللحوم والابقار من خلال استيراد اللحوم من الصومال والتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا موجده بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر

وكشف الوزير عن ، الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي، مؤكدا أنه تم هذا الأسبوع تم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى .

وتقوم الوزارة بطرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.