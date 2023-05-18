وكيل "إسكان النواب": قرارات "الأعلى للاستثمار" خارطة للمستقبل والجمهورية الجديدة

أعرب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ترحيبه التام بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن حزمة القرارات الصادرة عن ترأس الرئيس السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بمثابة خارطة تطوير شاملة ومهمة، في مسار دعم القطاعات الإنتاجية وجذب المزيد من رؤوس الأموال في مختلف المجالات عربية وأجنبية لمصر.

وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي تبنى خلال الفترة الماضية الكثير من السياسات الداعمة لأصحاب الأعمال والدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات الداعمة للاستثمار، والتي تؤكد للجميع مساندة الدولة ووقوفها بجوار المستثمر حتى إتمام مشروعه وزيادة الطاقات الإنتاجية بالعمل.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قرارات الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي، تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتناسب الجمهورية الجديدة التي يتم تدشينها، قائلا إنها دفعة للمستقبل وقادرة على جذب الاستثمار والمستثمرين، بشكل غير مسبوق وبما يتناسب مع الإنجازات التي تحققت في مصر طيلة السنوات الماضية في عهد السيسي.

ونوه شكري بالعديد من القرارات الهامة على صعيد الاستثمار وصدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار ومنها تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية. علاوة على تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان و كذا قطاع النقل و غيرها من القطاعات.

واختتم المهندس طارق شكري بأن مصر تخطط لمستقبل كبير وجمهورية جديدة وانطلاقة حقيقية في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن هذه القرارات مبشرة.