الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء احتفالات موسم السيدة العذراء بـ"دير جبل الطير" فى المنيا

كنيسة العذراء بدير
كنيسة العذراء بدير جبل الطير بالمنيا

بدأت اليوم الخميس احتفالات موسم السيدة العذراء بمنطقة دير جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حيث تستمر فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري.

ويشهد موسم احتفالات السيدة العذراء بدير جبل الطير، توافد ما يقرب من مليون زائر من المسلمين والمسيحيين، من مصر والدول الأجنبية، حيث تحرص أعداد كبيرة على المشاركة في هذه المناسبة السنوية والتي لم تتوقف الاحتفالات بها إلا في العام الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويعد دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة، حيث مكثت في المغارة بالمنطقة لمدة ثلاثة أيام بعد أن وصلت إليها من خلال النيل.

مسار رحلة العائلة المقدسة بدير جبل الطير، يعد النقطة الرابعة التي تم افتتاحها، بعد قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بأعمال تطوير المنطقة بعد أعتمادها ضمن رحلة الحج العالمية من قبل الفاتيكان، حيث شملت أعمال التطوير عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس ولوحات إرشادية وتعريفية للمنطقة وتمهيد الطرق المؤدية للدير وتحديد مسارات الزيارة مع مراعاة الطرق المستخدمة للوصول للموقع، بالإضافة إلى أعمال التنسيق العام للموقع ورفع كفاءته وحرم الكنيسة وضبط مناسيبه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة وصول سياحي عبارة عن مبني دورين مزود بخدمات سياحية من قاعة لعرض مجموعة من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتميز به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلي كافتيريا، بجانب أعمال الترميم الإنشائي من حيث تأمين العناصر المعمارية والأثرية والترميم الدقيق. 

وكان الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، يرافقه اللواء أشرف خلف، مساعد مدير الأمن، سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية، قد قام بجولة تفقدية للمنطقة، حيث تفقد نائب المحافظ كل الطرق والساحات المؤدية للكنيسة، موجهًا بإزالة كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وخلق سيولة مرورية أمام الزائرين، ومؤكدًا على التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية لتذليل كل العقبات.

ووجه نائب المحافظ بإلغاء كل الإجازات والراحات لكل المنوطين بالاحتفال، والواقع بنطاق مراكزهم، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل الجهات المعنية لتعمل على مدار الساعة وتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

كما وجه "أبوزيد" بتكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال، مع تكثيف المرور بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري والتموين وحماية المستهلك والجهات الشريكة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية وأماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظًا على صحة وسلامة المترددين.

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المنيا بدء أحتفالات موسم السيدة العذراء منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط ما يقرب من مليون زائر للمنطقة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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