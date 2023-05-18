الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"من مصر".. تغطية خاصة للقمة العربية في جدة بالسعودية

جريدة الدستور

يقدم الإعلامي عمرو خليل خلال حلقة اليوم من برنامج "من مصر" تغطية خاصة من السعودية للقمة العربية في جدة.

وتذيع حلقة اليوم من برنامج “من مصر” لقاءات مع صناع القرار والمحللين ومناقشة لأهم التوصيات ويذاع في الساعة الحادية عشر مساء على شاشة CBC.

كان أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، قد وجه الشكر للسعودية، قائلاً على صفحته:"أتوجه بالشكر للأشقاء فى المملكة العربية السعودية ولمعالي وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري وكل الزملاء في وزارة الإعلام السعودية على حفاوة الاستقبال وتسيير كل الأمور لإتمام التغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في جدة".

أضاف الطاهري، عبر حسابه الرسمي قائلاً:"بشكل مباشر أشعر بامتنان حقيقي لما لمسته اليوم من تعاون لإتمام عملية البث المباشر للقنوات الإخبارية للشركة المتحدة ( اكسترا نيوز - القاهرة الإخبارية) وهو ماجرى بالكثير من الحرفية والمحبة الصادقة والتقدير الذى يجد أصله فى روابط صلبة تجمع بين (القاهرة والرياض) فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد .. كل الشكر".

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