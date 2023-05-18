الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشوباشى: هويتنا المصرية كانت وراء العبور من حربى ١٩٥٦ و١٩٦٧

الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن وحدة المصريين وهويتهم الوطنية هي الأساس للانتصار على كل المؤمرات، والمخططات، مؤكدة أن الهوية هي من استطاعت التصدي والعبور من حرب ١٩٥٦ و١٩٦٧ قائلة: "في ١٩٦٧ هزمنا الهزيمة، كما أن ثورة ٣٠ يونيو كانت أعظم تجل للهوية المصرية".

وقالت "الشوباشي"، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني: "لازم ناخد بالنا من التفرقة حتى في أدق التفاصيل، مفيش حاجة اسمها هوية إسلامية ومسيحية، إنما كلنا واحد هوية مصرية حتى في لبسنا مينفعش يبقى بيدل على فئة معينة".

واسترسلت حديثها قائلة: "يجب عدم ارتداء ملابس تدل على التدين في المدارس وغيرها في الأماكن المختلفة، فالمفترض أن الجميع عنصر واحد، والعنصر المصري هو الحاكم لكل شيء".

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