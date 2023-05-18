الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس الـ72 ساعة المقبلة: تقلبات في درجات الحرارة

الطقس
الطقس

يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن موعد انخفاض درجات الحرارة، خاصًة بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، وعن درجات المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، خاصًة بعد ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وانخفاضها ليلًا بدرجات حرارة تتراوح ما بين 4 - 6 درجات مئوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "هناك تذبذبات في درجات الحرارة خلال هذه الأيام وهو الأمر الذي يشعر به المواطن في الشارع، نهارًا يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مستمر، وليلًا تميل درجات الحرارة للانخفاض".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبب وراء هذا هو وجود كتلة شمالية باردة تسبب في انكسار في درجات الحرارة، وبقاءها مرتفعة جنوبًا لتكسر حاجز الـ40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، بوجود  ارتفاع درجات الحرارة من جديد بعد الإنخفاض المقرر أن تشهده البلاد بدايًة من اليوم الخميس، وسيكون هذا الانخفاض يوم الأحد المقبل لتسجل القاهرة 32 درجة مئوية،  موضحًة أن غدًا الجمعة ستشهد البلاد وجود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات الذروة.

ووجهت "غانم" نصيحة إلى المواطنين في الشارع المصري خاصًة المتواجدين في محافظات جنوب الصعيد بالتزام الظل، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الكثير من السوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية نهارًا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 30

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 30

بنها: الصغرى 18 والعظمى  29

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 24

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 20   والعظمى 30

كاترين الصغرى 11 والعظمى 29

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 24

الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى  30

السويس: الصغرى 17 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 18 والعظمى 30

بني سويف الصغرى 19 والعظمى 31

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33

سوهاج الصغرى  21 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 22  والعظمى 39

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 42

ارتفاع درجات ارتفاع في درجات ارتفاع في درجات الحرارة الهئية العامة للأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة الدكتورة منار غانم القاهرة الكبرى والوجه البحرى المركز الاعلامي

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