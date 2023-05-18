الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عادل إمام: الزعيم ظاهرة وحالة استثنائية في تاريخ الفن المصري

عادل امام
عادل امام

احتفلت إذاعة "ميجا إف إم" من خلال برنامج "في حتة تانية" الذي تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبد الله في حلقة خاصة بالفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده. 

وفي لقاء خاص مع الفنان محمد عادل إمام، أكد أن الزعيم عادل إمام ظاهرة وحالة استثنائية في تاريخ الفن المصري. 

وأضاف أن والده الفنان عادل إمام دائماً ما يقوم بتجميع الشباب في لوكيشن التصوير، ويضحك ويهزر معهم. 

وقال محمد امام "عادل امام بالنسبالي حاجة كبيرة جدا، وأنا فخور جدا إن أبويا عادل امام، وعاوز اقوله أنا بحبك جدا".     

واحتفل الزعيم عادل إمام أمس الأربعاء بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً  بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978  ودموع فى عيون وقحة عام 1980  وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012  وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت  فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.

تاريخ الفن المصري الفنان محمد عادل الفنان عادل إمام الزعيم عادل إمام محمد عادل إمام

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