الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الموجة 21.. إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تنفيذ إزالة لعدد 34 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبوتيج، وذلك خلال حملات الإزالات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

وأوضح اللواء عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لـ 34 حالة تعدي على أملاك دولة بمركزي منفلوط، وأبوتيج منهم 27 حالة تعد على مساحة 462 متر مربع مباني و7 حالات على مساحة 9 قيراط و18 سهم زراعة.

و تمكنت الحملات في منفلوط من إزالة 12 حالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة بمساحة 149 متر مربع، و3 حالات لأراضي تابعة لإدارة الري والصرف على مساحة 30 متر مربع، وفي مركز أبوتيج تم إزالة 5 حالات تعدي على أرض أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمساحة 44 متر مربع، و3 حالات زراعة بمساحة 8 قيراط و1 سهم و4 حالات أملاك دولة على مساحة 224 متر مربع، و4 حالات أملاك دولة زراعة بمساحة 1 قيراط و17 سهم وحالات تعدي على أرض تابعة لهيئة الطرق بمساحة 15 متر مربع.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.


وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 21 التي تنتهي في 19 مايو الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

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إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي أملاك دولة استرداد اراضي الدولة الإجراءات القانونية اللازمة التعدي على أملاك الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أملاك الدولة والأراضي الزراعية سكرتير عام مساعد المحافظة

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