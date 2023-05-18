الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين: نقترح إدراج أحكام الولاية فى قانون الأحوال الشخصية

الإعلامية أميرة بهي
الإعلامية أميرة بهي الدين

أكدت الإعلامية أميرة بهي الدين عدم اقتراحها تعديلات لنص القانون الصادر عام 1952، قائلة: "نقترح بأن أحكام الولاية تدرج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد".

وأضافت «بهي الدين»، خلال مشاركتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، اليوم الخميس، أن "قانون عام 1952 نطالب بتعديل بنوده نظرا لتغير الظروف المجتمعية"، مشيرة إلى أن مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد لا بد أن ينفي عن الأم والمرأة بشكل واضح شبهة عدم الصلاحية والأمانة.

وتابعت: "وضع المرأة عام 1952 من حيث عدم التعلم والعمل يختلف عما هو جارٍ الآن".

وأكدت ضرورة أن تكون الولاية للأب وبعد وفاته تكون للأم مباشرة، مطالبة بأن يوحد مشروع القانون الجديد المعاملة الحسابية والرقابية بين الأب كولي طبيعي والأم كوصي؛ لأنه غير مقبول ومهين للمرأة أن تُسأل عن كل جنيه لأبنائها.

الوصايا الحوار الوطنى الوصاية المال وصية الأم قاانون الأحوال الشخصية الجديد

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