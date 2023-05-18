الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

ضبط سولار مدعم وألبان
ضبط سولار مدعم وألبان فاسدة بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا

تابع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية على مستوى المحافظة في تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

وقال هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، للمرور على المخابز البلدية بنطاق المركز، بالتعاون مع إدارة تموين، أسفرت عن ضبط 3000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه تم تنفيذ حملة على الأسواق بالتعاون مع الادارة البيطرية و مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية، حيث تم ضبط 1800 كيلو جرام ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محاضر عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و5 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج المجازر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابزز والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، لضبط الأسعار والأسواق وفرض الأنضباط التمويني.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز وضبط جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

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المنيا ضبط 3 ألاف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمطاي ضبط 1800 كيلو ألبان فاسد بمركز بني مزار المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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