الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف يسهم قرار فتح تملك الأجانب للعقارات في زيادة حجم الصادارات؟

الخبير العقاري حسام
الخبير العقاري حسام عبد الغني

قال الخبير العقاري حسام عبد الغني، إن الصادرات العقارية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتحظى بالكثير من الاهتمام من قبل الحكومة المصرية والقطاع الخاص، ومن أجل زيادة حجم الصادرات العقارية في مصر، تم تطوير العديد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين.

وأضاف الخبير العقاري لـ"الدستور"، أن قرار تملك الأجانب للوحدات العقارية دون شرط بوخدتين فقط سيسهم في زيادة حجم الصادرات العقارية. 

وأشار إلى أنه من الإجراءات التي تم اتخاذها هي زيادة عدد المشاريع العقارية في مصر، وتطويرها بما يناسب الأسواق الدولية ويجذب المستثمرين الأجانب، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية للمدن المصرية، وتطوير المرافق الحكومية والخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة في المدن.

وأوضح أن القطاع الخاص قام بإطلاق حملات تسويقية وإعلانية للترويج للمشاريع العقارية المصرية في الأسواق الدولية، وتوثيق العلاقات مع الشركات والمستثمرين الأجانب، وتم توسيع قاعدة العملاء المحتملين للمشاريع العقارية في مصر، عن طريق استهداف فئات مختلفة من المستثمرين والمشترين، وتوفير منتجات متنوعة ومتجددة.

وأشار إلى أنه في إطار دعم القطاع العقاري في مصر، تم الاعلان عن  تبسيط الإجراءات والتراخيص اللازمة للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. كما تم تطوير اللوائح والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتوفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن قرارات الأعلى للاستثمار تسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في مصر، وذلك من خلال توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتتمثل هذه الحوافز في توفير الضمانات والتسهيلات المالية، وتخفيض الرسوم والضرائب على المستثمرين.

وأكد أنه من أجل تعزيز الصادرات العقارية في مصر، تم توسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات مع الدول الأخرى، وتعمل الحكومة المصرية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية.

وأوضح أنه يمكن أن تساعد الصادرات العقارية في مصر على تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، مثل زيادة العمالة وتوفير فرص العمل، وتحسين الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، كما يمكن أن تساهم الصادرات العقارية في تطوير البنية التحتية والمرافق الحكومية في مصر، وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.

وفي النهاية، يمكن القول إن زيادة الصادرات العقارية في مصر تتطلب تبني استراتيجيات وخطط شاملة ومتكاملة، تهدف إلى تطوير القطاع العقاري في البلاد وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق التعاون الدولي، ومن خلال تنفيذ هذه الخطط والبرامج. 

الاستثمارات الاجانب الاقتصادية استثمارات التدريب والتطوير المستمر البنية التحتية الخبير العقاري الحكومة المصرية الحكومية الحكومة المصري

الأكثر قراءة

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

"الصحة": تقديم التوعية لـ76 ألفا من المترددين على وحدات الصدر

مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي