درية شرف الدين: يجب تنقية مناهج التاريخ من "غزوات لم تكن لصالح الدين"

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لا يمكن الحديث عن الهوية دون ملفات أخرى مرتبطة بها مثل الإعلام والفن والتعليم والمواطنة.

وأضافت درية شرف الدين خلال كلمتها بجلسة الهوية بالحوار الوطني، أن وسائل التواصل الاجتماعي دخلت إلى الساحة بقوة، مؤكدة ضرورة عدم ترك الباب لها منفردة في الاستحواذ على المواطن وتشكيل وعي الناس.

وأشارت إلى أن تلك الوسائل أتاحت لعموم الناس التواصل والتعبير عن الرأي وتلقي رد الفعل أيضًا، في الوقت الذي يقف المواطن نفسه موقف المتلقي السلبي مع وسائل الإعلام التقليدية، وهنا لا بد للإعلام أن يتنبه لذلك ويشرك المواطن في أمور بلاده.

وتابعت: "مؤخرًا كانت هناك محاولات لتزييف وسرقة الحضارة المصرية عبر أعمال فنية أجنبية، بالإضافة إلى أنه آن الأوان لمراجعة الكتب المدرسية التي تتناول تاريخ مصر منذ الفراعنة وحتى الآن وتصحيح ما بها من أخطاء فادحة تسرق من الشعب المصري تاريخه الحقيقي لصالح حملات غزوات وممالك متعاقبة لم تكن كلها لصالح الدين بل للتوسع والحكم".