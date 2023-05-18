بدء التسجيل في "شباب مصر الرقمية" لمسار الأمان السحابي

أعلن المعهد القومي للاتصالات NTI التابع لوزارة الاتصالات، اليوم، عن فتح باب التسجيل في مبادرة "شباب مصر الرقمية" في منحة الأربعة أشهر، مسار الأمان السحابي. يستهدف التدريب شباب الخريجين، بدءً من دفعات 2018 وحتى 2023.



ومن خلال هذا المسار التدريبي المتكامل سيتعلم المتدربون حلول الأمان المختلفة التي تتطابق مع خدمات "أمازون" للحوسبة السحابية، وتسليط الضوء على أساسيات أمن البنية التحتية للشبكات بصفة عامة وأمن الخدمات الافتراضية بصفة خاصة، واقتراح النصائح الأمنية اللازمة لكل بيئة.



ويتضمن البرنامج مشروعات عملية يقدمها متخصصون، إلى جانب المهارات المطلوبة في سوق العمل، منها مهارات التواصل وإدارة المشروعات واللغة الإنجليزية. وينقسم التدريب إلى تطبيق عملي يستغرق ثلاثة أشهر داخل مقرات المعهد، وتدريب وظيفي مكثف لمدة شهر في مشروعات بالشركات الشريكة في المبادرة، التي ستقدم للمتدربين المتميزين فرص عمل بمرتبات مجزية.



يبدأ التدريب يوم 15 يوليو. آخر موعد للتسجيل يوم 15 يونيو. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.

في سياق متصل ، بدأ المعهد القومي للاتصالات إجراء اختبارات قبول متدربي المرحلة الثالثة من مبادرة شباب مصر الرقمية في مسار الأنظمة المدمجة، وذلك بمقر المعهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين للمعهد.



ويتم اختبار أكثر من 1100 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط من أصل 2500. وتهدف الاختبارات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى اختيار أنسب 150 متدرب للانضمام لمحور الأنظمة

المُدمجة التي تتم تحت مظلة مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات. وكانت قد استهدفت المنحة شباب الخريجين، بدءً من دفعات 2018 وحتى 2023 بكليات الهندسة (أقسام اتصالات وإلكترونيات وحاسبات وميكاترونيكس) وكليات الحاسبات والمعلومات وأيضًا كليات الذكاء الاصطناعي.



وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق نهضة مصر التكنولوجية ومواكبة أحدث التقنيات الرقمية والعلمية، وكذلك للنهوض بمستقبل الشباب وتنمية معارفهم الرقمية والعلمية لخلق مستقبل وظيفي متميز مواكب للمتغيرات العالمية، وأهمها الاقتصاد الرقمي، ودوره في تطوير الاقتصاد المصري.



وجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات قام بتدريب أكثر من 700 متدرب في المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، وتوفير تدريب عملي لهم في كبرى الشركات العالمية والمحلية في مجالات المبادرة، بإجمالي عدد شركات يصل إلى أكثر من 30 شركة، وبنسبة توظيف تتخطى 45% في المرحلة الأولى وتصل إلى 70% بمحور الأنظمة المُدمجة.