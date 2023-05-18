بروفة للأمن لتأمين مباراة الأهلى والترجى التونسى باستاد القاهرة غدًا

أجرى رجال الأمن بروفة لتأمين مباراة الأهلى والترجى التونسى في العاشرة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع، مشددة على الجماهير باتباع التعليمات الأمنية وعدم الدخول بالمحظورات وعلى رأسها الشماريخ.

وصعد نادى الأهلى إلى الدور نصف النهائى للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دورى أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلى قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدى فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسى أفريقى، وتأتى بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

حقق الأهلى انتصارا قويا خارج الديار، وضعه على سلم نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

يلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى، الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.