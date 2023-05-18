الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص تصريحات الفنانة نوارة نجم في برنامج "معكم منى الشاذلي"

نوارة
نوارة

تصدرت نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على موقع البحث الشهير "جوجل" عقب تصريحاتها المثيرة في إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي".

تصريحات الفنانة نوارة نجم

بدأت نوارة حديثها عن والدها بكواليس وأسرار تتر مسلسل “حضرة المتهم أبي” الذي لاقى نجاحا كبيرا خلال عرضه في العمل الدرامي الذي لعب بطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، حيث قالت نوارة إنها دائمًا ما كانت تلوم على والدها فكرة إنجابه لها، حيث قالت نصًا خلال البرنامج "مرة سألته أنت خلفت ليه؟ قال لى: “مش أنا اللى بخلف الستات هي اللى بتخلف”، لتؤكد أن والدها قام بكتابة تتر "حضرة المتهم أبي" عقب هذا الحديث مباشرة.

وأضافت: "والدتي صافيناز كاظم اتجوزت من أستاذ جامعي بعد بابا، وأصرت إني ماقلوش يا بابا، مرة قلت له يا بابا، ماما قالت لي لا باباكي أحمد فؤاد نجم، كانت مصرة على إنه يفضل أبويا".

وروت نوارة موقف آخر عن والدها، حيث احتاج إلى أموال لظروف مرت به، ليقوم بالحديث مع عمار الشريعي وطلب منه ألف جنيه، ليقول له الشريعي إنه عرض عليه عمل فقم بقراءته واكتب عنه أغنية، ليرفض ذلك ويؤكد أن سيناريو العمل ليس بالجيد.

قصة عتاب بين نوارة نجم ووالدها تتحول إلى تتر لأشهر مسلسل مصرى

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أكثر الأغنيات التي أحبتها من أشعار والدها

وبسؤالها عن أكثر الأغنيات التي أحبتها من أشعار والدها، قالت: "بحب كل أغاني بابا، وكل مرحلة من حياتي في أغنية كنت بحبها، وأنا 9 سنوات كنت بحب (بحبك يا مصر) ومصر يا بهية وبحب جدا ( يا بلح أبريم يا سمارة) التي قام بغنائها محمد منير".

ولد أحمد فؤاد نجم لأم ريفية أمية من الشرقية (هانم مرسى نجم)، وأب يعمل ضابط شرطة (محمد عزت نجم)، وكان ضمن 17 ابناً، لم يتبق منهم سوى 5، والسادس فقدته الأسرة ولم يراهم، التحق بعد ذلك بكتّاب القرية كعادة أهل القرى في ذلك الزمن.

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