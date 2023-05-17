قصة عتاب بين نوارة نجم ووالدها تتحول إلى تتر لأشهر مسلسل مصري

كشفت الكاتبة نوارة نجم، سر تتر مسلسل "حضرة المتهم أبي"، والذي كتبه والدها الشاعر أحمد فؤاد نجم، وقام ببطولة المسلسل الفنان الراحل نور الشريف.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها ذات مرة دار نقاش وعتاب بينها وبين والدها الراحل، وسألته عن سبب إنجابه لا هي وأشقائها، فحاول التهرب من السؤال مؤكدًا أن زوجاته هن من ينجبن.

وأضافت، بعدها بفترة اتصل بها والدها وأخبرها أنه تلقى عرضًا وخرج من زنها بمصلحة وقرأ لها مقدمة تتر “أنت السبب يابا” ورد الأب عليه.

وأشارت إلى أنها بعد وفاة والدها بعام توفيت شقيقتها الكبرى وبعدها بعام توفيت شقيقتها الصغرى وكانت هذه بمثابة الصدمة لها، مؤكدة أنها شعرت أنه لابد أن تروي تجربة والدها لأنه كان مشروعًا قوميًا، وأن كلام ابنته عنه يكون برؤيا مختلفة.

انفصال والديها

وكشفت أن والدتها صافيناز كاظم، سافرت العراق وهي في عمر عامين ونصف، وانفصلت عن والدها وهي في الثالثة من عمرها، مؤكدة أن والدتها بعد زواجها أصرت على أن يظل والدها البيولوجي هو والدها الحقيقي.