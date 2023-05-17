"وأنت السبب يابا".. نوارة نجم: كان فضفضة وعتاب واعتذرت لأبويا في قبره

كشفت الكاتبة نوارة نجم، ابنة شاعر العامية أحمد فؤاد نجم، تفاصيل كتابها "وأنت السبب يابا"، مؤكدة أنه فضفضة وعتاب، وأنها لم تكن تتوقع أن يكون كتابًا لكنه كان فضفضة.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، إنها بعد انتهائها منه سعدت كثيرًا وذلك لأنها كانت محملة بأشياء كثيرة وأنها مثل شخصية شريف منير في فيلم “الكيت كات”، وكان شخصًا مكتبئًا ولكنها خلال الكتابة كانت كأنها تسمع الردود.

اعتذارها لوالدها في قبره

وأضافت أنها قامت بزيارة قبر والدها بعد انتهائها من كتابة الكتاب وشعرت أنها مدينة له بالاعتذار لأنها غادرت قبل أن تعتذر، مشيرة إلى أنها مليئة بشعور العتاب والانبهار وإحساسها أن والدها لا يشبه أحد لأنه كان يأخذ قفزات خطيرة ويخرج منها سليمًا وهذه المعجزة.

وتابع، أن والدها أكثر من مرة كان سيموت ولكنه توفى وهو واقف في منزله كما كان يتمنى، وقبل وفاته بأسبوع كان بصحة جيدة جدًا، ولكنه توفى بالطريقة التي كان يدعو بها.