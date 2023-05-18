وكيل "تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية دون شكاوى

أعلن المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بجميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي تم التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح "عبدالرءوف" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كانت قد وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتابعت إجراءها لحظة بلحظة، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جارٍ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظًا على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

وتابع المهندس "علي عبدالرءوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة محمد حسن الزيات الابتدائية والتي يؤدى بها الامتحان مدارس الإعدادية بنين، وجنة الأطفال، ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية.