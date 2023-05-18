محافظ الإسكندرية يوجّه بمتابعة ثبات أسعار السلع وصلاحيتها وإزالة الإشغالات والتعديات

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الجهات المختصة والمعنية بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي؛ لمتابعة ثبات الأسعار وصلاحية السلع للاستهلاك وجودتها ومنع حجبها وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة التي قامت بها الإدارات المختصة بحي وسط عن ضبط مواد غذائية ومنتجات ألبان ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، والتفتيش على أربع مطاحن، وسحب 4 عينات دقيق بلدي استخراج 87.5%، و4 عينات قمح معدل للطحن، وعينة واحدة نخاله ناعمة، لإرسالها للمعامل المختصة؛ للتأكد وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الشوائب أو المخلفات أو الرماد وقياس نسبة الرطوبة بالقمح.

وتم خلال الحملة تحرير 4 إنذارات لمخالفة قانون العمل، و11 محضرا بمعرفة الأمن الصناعي لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء، و 9 محاضر صحة، و4 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر بيئة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 27 ألف جنيه، ورفع وإزالة 230 حالة إشغال طريق، وإغلاق صيدلية لعدم وجود صيدلي.

وعلى هامش الحملة.. وجهت رئيسة الحي، إدارة رخص المحلات بعمل حملة توعية حول ميزات قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، والتعريف بالإجراءات والمستندات الأزمة لترخيص المحلات، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وترخيص المحال التي تدار بدون ترخيص طبقا للمدة التي حددها القانون قبل تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام حي شرق، بغلق وتشميع أحد فروع سلسة سوبر ماركت شهيرة والتحفظ على ثلاجة المجمدات لعرضه وبيعه كمية كبيرة من اللحوم والدواجن والأغذية الفاسدة، وإغلاق محل لبيع مواد غذائية ومستلزمات مطاعم لإدارته بدون ترخيص، وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، و7 إنذارات قوى عاملة، و3 إنذارات صرف صحي، وتحصيل ألف جنيه متأخرات، وقيام إدارة السلامة والصحة المهنية بالحي، بتحرير 12 محضرا، والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع.