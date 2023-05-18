الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المنافسة تشتعل مع "هارلي".. "يوم 13" يُحقق أعلى إيرادات أمس الأربعاء

بوسترات
بوسترات

منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الفنية المتواجدة في دور العرض السينمائي هذه الفترة، خاصة مع مشاركة افلام أجنبية للسباق.

وحاولت الأفلام المصرية حصد المزيد من الإيرادات وخاصة بين فيلمي يوم 13 وهارلي .

وجاء إيرادات أمس الأربعاء للأفلام المعروضة في شباك التذاكر وكانت كالتالي:

حقق فيلم "يوم ١٣" من بطولة أحمد داوود إيرادات بلغت قيمتها 244,022 جنيهًا أمس الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم "يوم ١٣" حول زمنين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داوود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبد الغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

فيلم هارلي

أما فيلم "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان، فحقق إيرادات بلغت قيمتها 110,063 جنيهًا أمس الأربعاء.

فيلم هارلي من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

فيلم بعد الشر
حقق فيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع إيرادات أمس الاربعاء بلغت قيمتها 116,545 ألف جنيه.

فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

فيلم ابن الحاج أحمد
حقق فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو إيرادات أمس الاربعاء بلغت 42,374 ألف جنيه.

تدور قصة فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار اجتماعي كوميدي ويظهر شيكو بشخصية بقال يعمل مع والده وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “ابن الحاج أحمد” من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

أفلام أجنبية الأعمال الفنية الأفلام المصرية الفنان أحمد زاهر الفنان احمد داوود الفنان شيكو الفنان شريف منير الفنان علي ربيع الفنانة جومانا مراد النجم محمد رمضان

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