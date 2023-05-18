الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة إعلامية حول "إصلاح البنية التحتية الصرف الصحى"، بمجلس مدينة زفتى ، استهدفت : تعريف المواطنين ما توصلت إليه مبادرة حياة كريمة بالقرى.

تحدث فى اللقاء المحاسب مجاهد عنتر السيد، نائب رئيس مركز ومدينة زفتى قائلا: “بدأ عام 2019 بإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة  لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا”.

وأضاف: “في عام 2020، تم إعلان مؤسسة حياة كريمة مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني”.

وأوضح أيضًا أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وغيره.

وأكمل: “في مستهل عام 2021 تم التوسع في المبادرة لتصبح “المشروع القومي لتطوير الريف المصري”، وهنا أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، وقد تم تحديد الأهداف في أربعة مجالات رئيسية كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات هي: البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت - الخدمات العامة والاجتماعية - الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل - التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات”.

وفي نهاية اللقاء، صرح المحاسب مجاهد، نائب رئيس مجلس مدينة زفتى، أنه تم الانتهاء من معظم خدمات الصرف الصحى بقرى زفتى وأنه سيتم إقامة 4 مشروعات ضخمة بمدينة زفتى عن قريب.

أدار اللقاء هبة يماني، مسؤول مركز النيل للإعلام بزفتى"، تحت إشراف عبدالله عبدالسميع مدير المركز، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.

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