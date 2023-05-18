إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

أُصيب طالبان بإصابات متنوعة، داخل إحدى لجان الامتحانات التابعة لإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، إثر تعرضهم للقذف بالطوب والحجارة من مجهولين خارج سور المدرسة، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى داخل اللجنة الامتحانية وقدّم المسعفون الإسعافات الأولية للطالبين داخل المدرسة ليتمكنا من أداء امتحان مادة العلوم.

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان لجنة أبو صير المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على الفور لضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من رئيس لجنة مدرسة أبو صير الإعدادية والتي يؤدي الطلاب فيها امتحان الصف الثالث الإعدادي 2023، يفيد بإصابة طالبين بسبب قيام مجهولين بقذفهم بالحجارة من خارج سور المدرسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة طالبين وهما: هنا عبدالرحمن، 15 سنة، بجرح في فروة الرأس طوله 3 سم، وعمرو راضي، بجرح في فروة الرأس طوله سم، حيث فوجئا بسقوط حجارة عليهم أثناء تواجدهم داخل المدرسة قبل دخول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية صباح اليوم الخميس.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطالبين وخياطة الجروح، ثم دخلوا إلى اللجان لأداء الامتحان حتى لا يضطرا لإعادته في الدور الثاني، فيما انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، ويجرى التحقيق في الواقعة وتفريغ الكاميرات للتوصل إلى هوية المتهمين.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.