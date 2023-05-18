استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الخميس، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين (8-10) قرشًا شراء وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.28 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.41 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.41 جنيه للشراء و33.53 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 7 - 11 قرشا شراء وبيعًا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجل الاسترليني 38.29 جنيه للشراء، و38.53 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 38.46 جنيه للشراء، و38.66 جنيه للبيع. وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 38.43 جنيه للشراء، و38.56 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي 99.55 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، اجتماعها الثالث هذا العام لتحديد مصير سعر الفائدة، وكان قد تم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي، عند 16.25% و17.25%، وفي اجتماعها الثاني رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75%.