محافظ مطروح يشارك فى ندوة الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في الندوة التي أقامها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المختصين تحت عنوان "الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام".

وأكدت الندوة حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لرفع كفاءة الاتفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد وتحصين هيكل الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، خاصة مع التحديات والظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي فرضت ضغوطًا هائلة، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو زيادة أوجه الاتفاق لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، لتخفيف الآثار السلبية لهذه التحديات.

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