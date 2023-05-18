الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك فى ندوة الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام

محافظ مطروح مع وزير
محافظ مطروح مع وزير المالية

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في الندوة التي أقامها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المختصين تحت عنوان "الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام". 

وأكدت الندوة حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لرفع كفاءة الاتفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد وتحصين هيكل الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، خاصة مع التحديات والظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي فرضت ضغوطًا هائلة، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو زيادة أوجه الاتفاق لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، لتخفيف الآثار السلبية لهذه التحديات.

IMG-20230518-WA0018
IMG-20230518-WA0018
IMG-20230518-WA0017
IMG-20230518-WA0017
الدكتور محمد معيط وزير المالية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموازنة العامة للدولة تحقيق التنمية المستدامة رفع كفاءة الإنفاق العام محافظ مطروح

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: مصر تخطط للوصول لـ8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

كولر يدرس بعض التعديلات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي