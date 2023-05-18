"البيع بسعر المصنع".. مبادرة لطرح منتجات مصانع العبور بتكلفة 17 مليون جنيه

يعتزم جهاز مدينة العبور برئاسة المهندس أحمد رشاد الشريف، إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “البيع بسعر المصنع”، تستهدف عدة محاور منها محاربة الغلاء وجشع التجار وإتاحة فرص عمل للشباب، بإنشاء أول منفذ بيع لجميع منتجات المصانع بالمدينة.

وأوضح أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، أن الهدف الأساسي من المشروع هو عرض المنتجات الخاصة بالمصانع الموجودة بالمدينة لسهولة تسويق منتجاتهم دعما للصناعة المصرية كما يستهدف توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ"الدستور"، اليوم الخميس، أن تجاوزت نسبة تنفيذ منفذ بيع نحو 90% ويقام على مساحة 4500 متر مربع وقد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 17 مليونا.

وفي ذات السياق، أفاد المهندس السيد آمين، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أنه جار تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية للمنفذ. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ (المنفذ) خلال شهر يوليو المقبل، وتنفيذ منفذ بيع المنتجات بسعر المصنع لصالح جهاز مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن تنفيذ مشروع المنفذ يتكون من بدروم مجهز مخازن وجراچ لتفريغ البضائع وأرضي وأول وثاني ويحتوي الدور الواحد على ١١ باكية لبيع منتجات المصانع الموجودة بالمدينة وليصل إجمالي عدد الباكيات التي سيتم طرحها نحو 33 باكية ومنفذ بخلاف مكاتب لإدارة المنفذ وحمامات لخدمة المنفذ ورواده ومبنى لمولدات الكهرباء وخزانات الحريق وغرف للأمن على البوابات، والمبنى يضمل 2 أسانسير أفراد حمولة 1.5 طن، و2 أسانسير بضائع حمولة 5 أطنان، لخدمة المنفذ وشاغليه وتيسيرا على رواده، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هيئة المجتمعات العمرانية في الطريقة المناسبة لطرح الباكيات وفقا لرؤية وتوجيهات الدولة.