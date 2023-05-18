خبير اقتصادي: مصر تخطط للوصول لـ8% من السوق العالمية الهيدروجين الأخضر

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية تخطط في الوقت الحالي للوصول لـ٨% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر، في ظل التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وتابعت علي، في تصريحات خاصىة لـ"الدستور"، يأتي هذا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالمناخ وتهديدات الوضع البيئى العالمى وتأثير ذلك على خطط التنمية وجدواها فى كل المجتمعات، في ظل استمرار الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولذلك تسابق الدولة الزمن للحاق بوقود المستقبل الخالي من أي انبعاثات كربونية وتفاديا لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت أن مصر بظروفها التمكينية والميزة التفاضلية التي لديها بقدرتها على التصنيع المحلي في كل مراحل سلاسل القيمة لمصادر الطاقة المتجددة كما لديها الظروف الخاصة لمشاركة القطاع الخاص في القطاعات التنموية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث تم بحث الجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة لدعم مجال الاستثمار فى التعدين والترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات الأمريكية بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين في مجال التعدين فى مصر فضلاً عن اجراء دراسات وتقديم مقترحات تسهم فى مواكبة التغيرات العالمية لمجال التعدين.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن غرفة التجارة الأمريكية تعد شريكاً استراتيجياً لقطاعى البترول والتعدين وداعم قوى لجهود تطويرهما فى ضوء تشكيل لجان متخصصة بالغرفة تحرص على توافق السياسات والرؤى بما فيه صالح كافة أطراف الصناعة، مشيراً إلى أن تقديم لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية برامج تدريب متميزة للعاملين بقطاع التعدين في مصر ساهم في تنمية وصقل مهاراتهم.