بعد مناقشات الحوار الوطني.. خبير اقتصادي يوضح الانعكاسات الايجابية التي ستعود للدولة

يناقش الحوار الوطني في جلسته الكثير من القضايا المهمة التي تهتم وتشغل تفكير المواطنين ومن ضمنها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وتم طرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، لتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة.

ويرصد لكم “الدستور” تعليق خبير اقتصادي يوضح الانعكاسات الإيجابية التي ستعود للدولة اقتصاديا بعد مناقشات الحوار الوطني:

وقال الدكتور حسام عيد، خبير وباحث في الشؤون الاقتصادية المصرية والعربية، إن بعد انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني مطلع الأسبوع الجاري بمحاوره الثلاثة والذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعام الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية والخبراء في مختلف المجالات لطرح وسرد جميع القضايا سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وطرح الرؤى والحلول المقترحة للخروج من الأزمات والمحاور الثلاثة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ“الدستور”، أن في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات ترتبت على الأزمة العالمية الراهنة ومع بداية انعقاد أولى جلسات المحور الاقتصادي لجنة السياحة والعدالة الاجتماعية والتي سوف تشهد عرضا لبعض المقترحات والتوصيات من نخبة من خبراء الاقتصاد في مجال السياحة وطرح وجهات نظر وأفكار لتعميق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح سوف يكون للحوار الوطني دور كبير ومساهمة فعالة في تنمية قطاع السياحة بعد أن تتخذ إجراءات لتعظيم دور السياحة في مصر والذي يعتبر من أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية، وسوف تتوالى انعقاد لجان المحور الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مثل لجنة الدين العام وعجز الموازنة ولجنة التضخم وغلاء الأسعار وأيضًا لجنة الاستثمار الخارجي والمحلي.

وأكد على أن الهدف الرئيسي والوحيد من انطلاق الحوار الوطني هو الاتفاق على هدف واحد هو المصلحة العامة لمواجهة التحديات والسلبيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي سوف يساهم بشكل مباشر في مواجهة التحديات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.