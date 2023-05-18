باستعدادات أمنية مشددة.. هيروشيما تستعد لاستقبال قادة مجموعة السبع غدًا

تستعد مدينة هيروشيما اليابانية لاستقبال قادة مجموعة السبع، وسط مخاوف بسبب الهجمات الأخيرة على رؤساء الوزراء السابقين والحاليين في اليابان.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فقد فرضت السلطات اليابانية، إجراءات أمنية مشددة فى هيروشيما، حيث يقوم ضباط الأمن من جميع أنحاء البلاد بدوريات في الشوارع بينما تم تعليق خدمات الحافلات والعربات، ومن المقرر أن تبدأ الجمعة محادثات قمة قادة السبع وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ووفقًا للسلطات اليابانية فإنه من المتوقع أن يتم حشد ما يصل إلى 24 ألفًا من أفراد الأمن خلال القمة، وهو أكثر بكثير من الرقم الذي حشده لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شهر مايو عام 2016، وبلغ 5 آلاف و600 جندي.

- حوادث اعتداءات على مسئولين يابانيين

يأتي هذا في أعقاب حوادث اعتداء على مسئولين سابقين أو حاليين في اليابان، حيث ألقيت عبوة ناسفة على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أثناء زيارته واكاياما بغربي اليابان، كما تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال خطاب ألقاه قبل الانتخابات في يوليو من العام الماضي وأسفر عن وفاته.