الخميس 18 مايو 2023
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مصر

أبو شامة: مصل الهوية.. برنامج وقائي لكل أطفال مصر

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة

أمين عام حزب الاتحاد يكشف عن أهم مبادرات حزبه في أولى جلسات المحور المجتمعي

عبر الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد والمتحدث الرسمي باسم الحزب عن فخره واعتزازه بالمشاركة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، معربا عن تفاؤله الكبير بالتفاعل الصادق من معظم القوى والاحزاب السياسية باختلافها معربا عن تفاؤله بأن تثمر الجلسات عن حوار يقرب بين أطياف النظام السياسي المصري المختلفة، وأن تكون مخرجات الحوار معبرة عن طموح المصريين وآمالهم ويسهم ما يطرح من أفكار ومبادرات ومشروعات للقوانين في استكمال تشييد حلم الجمهورية الجديدة.


وأكد أبو شامة أن حزب الاتحاد يطرح في جلسة «الهوية الوطنية» أولى موضوعات المحور الاجتماعي مبادرة هامة اخترنا لها عنوانا موحيا، «مصل الهوية»، وهو تطعيم تعليمي ثقافي إلزامي، لكل أطفال مصر أملين ان ترعاه الدولة ويقوم المجتمع المدني ورجال الاعمال بتمويله ليكون جاهزا في أقرب وقت ممكن، لأنه يمثل حلا ناجزا للحفاظ على الهوية الوطنية. 


والمصل هو برنامج تدريبى وقائي للمحافظة على هوية الطفل المصري باستخدام احدث تقنيات التكنولوجية الحديثة مستفيدين من وسائل التعلم غير التقليدية وتطبيقات الألعاب الجاذبة.

 

كما يقدم الحزب في ورقة مشاركته بالجلسة النقاشية العديد من الافكار والتي يعرضه أمين مساعد لجنة الثقافة والاعلاك، رجل الاعمال محمد جمال الجنايني، ممثلا عن التسار الاصلاحي الحر، ومن هذه الافكار، الدعوة الى عقد مؤتمر عام لملامح الهوية المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس لوضع «الأعمدة الرئيسية للشخصية المصرية»، يتم فيه اطلاق الاستراتيجية الوطنية للهوية المصرية لكى تتكاتف كل مؤسسات الدولة ممثله في كل الوزارات والجهات المعنية في تأصيل الهوية المصرية، وأيضا ندعو إلي «مهرجان شعبي» في كل محافظات يختار له أحد أيام الاعياد المصرية القديمة، تحتفي فيه كل محافظة بفنونها وأزيائها وأكلاتها وعاداتها لتأصيل تراثنا الشعبي ومنع اندثاره او سرقته.

 

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