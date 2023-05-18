الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: المليشيا تواصل نهب المنازل والبنوك والمحال التجارية وتدمير المرافق

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أصدر الجيش السوداني بيانًا قبل قليل أكد فيه أن العمليات مستقره بجميع ولايات البلاد عدا أجزاء من الخرطوم نتيجة الأعمال الإجرامية للميليشيا المتمردة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف البيان أن المليشيا تقوم بعمليات إرهابية حيال المواطنين وتجبرهم على إخلاء منازلهم قسرًا لاستخدامها كمقرات، مؤكدًا أن المليشيا تواصل نهب المنازل والبنوك والمحال التجارية وتخريب المرافق الخدمية.

كما أكد البيان أن قوات الجيش تواصل تمشيط مناطق في وسط الخرطوم وتوجيه ضربات المليشيا المتمردة جنوب العاصمة.

الجيش السوداني الميليشيا نهب المنازل تخريب المرافق الخدمية عمليات إرهابية

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