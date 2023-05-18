الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. المتحف القومى للحضارة المصرية ينظم لزائريه من المصريين جوالات إرشادية مجانًا

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الخميس، جولات إرشادية مجانية لزائريه وأصحاب الهمم من الصم والبكم من المصريين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن الجولات سوف تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، حيث سيقوم أمناء المتحف بمصاحبة الزائرين في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، والتي تضم الكنوز الأثرية التي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، وإبراز دوره بإعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم.

كما سيقوم المتحف بالتعاون مع مبادرة بناة مصر الرقمية بإجراء تجربة حية أمام الزائرين، على الواقع المعزز لمجموعة مختاره من أبرز القطع الأثرية المعروضة يقوم بها مجموعة من طلاب مسار الفنون الرقمية بالمبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للمتاحف يتم بالتنسيق مع المجلس الدولي للمتاحف، ويُسلط الضوء على موضوع مختلف كل عام، يهدف إلى التأكيد على دور المتاحف، ويُطلق اليوم العالمي للمتاحف هذا العام، تحت عنوان "الاستدامة وجودة الحياة"، وقد تم  تنفيذ خلال الفترة الماضية عدد من الخدمات المقدمة للزائرين بالمناطق الأثرية والمتاحف بما يضمن تقديم تجربة سياحية ممتعة ومتميزة.

وخلال شهر أبريل الماضي إعلان المجلس الأعلى للآثار، عن عدد من الاكتشافات الأثرية بمحافظة الجيزة والمنوفية والدقهلية والقليوبية والأقصر وأسوان وأسيوط والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف، كما تم البدء في أعمال الحفائر بعدد من المناطق الأثرية منها الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وموقع الرباعيات بمحافظة البحيرة، وموقع نجع ترك بمحافظة قنا، وقلعة العريش وكنيسة الفرما الغربية ومدينة خان الخوينات بمحافظة شمال سيناء.

المتحف القومي للحضارة المصرية اليوم العالمي للمتاحف جولات متحف المجلس الأعلى للآثار

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