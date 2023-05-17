تعليم قنا: ضبط فتاتين يؤديان الامتحانات بدلًا عن الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم في قنا، عن أنه تم ضبط فتاتين أديتا الامتحانات بديلًا عن أقاربهما داخل مدرسة التجارة بنات في بندر قنا.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه أثناء مروره اليوم لمتابعة أعمال الامتحانات، تم ضبط فتاتين أثناء تأديتهما الامتحانات بدلًا عن أقاربهما داخل مدرسة التجارة بنات.

وأوضح أنه بالتحقيق تبين أن فتاة أدت الامتحانات بديلا عن أختها، والأخرى عن صديقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما إلى الشرطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيقات أيضًا في الشئون القانونية، ومعاقبة المراقبين، وحرمان الطالبتين من الامتحانات.

كان قد قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في قنا، إنه تم ضبط فتاة تؤدي الامتحانات بديل ابنة خالتها، داخل مدرسة التجارة بنات في بندر قنا.

وأضاف المصدر أنه بناءً على شكوى من مدرسة التجارة بنات بدائرة بندر قنا بضبط فتاة تؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بديل ابنة خالتها لأنها حامل، ولا تستطيع الخروج بعد تأديتها امتحان المادتين السابقتين.

وذكر المصدر أن مديرية التربية والتعليم بقنا برئاسة وكيل الوزارة، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالبة وحرمانها من امتحانات هذا العام؛ لحين صدور قرار النيابة العامة.