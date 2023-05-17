الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاكمة صورية بجامعة المنصورة الجديدة تعالج قضية رشوة موظف عام

جانب من المحاكمه
جانب من المحاكمه الصورية

شهدت جامعة المنصورة الجديدة فعاليات المحاكمة الصورية في دورتها الأولى والتي جسدها طلاب كلية المعاملات القانونية الدولية وتناولت المعالجة الافتراضية لجناية رشوة موظف عام.

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وقد جرت تلك الفاعلية برعاية وحضور رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي، وريادة الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية، وشهدها لفيف من القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء المحاكم الجنائية والمدنية، وعمداء الكليات، ومديري البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء أمورهم.

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وأوضح الدكتور معوض الخولي في كلمته التي ألقاها عقب انتهاء تلك الفعالية حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات طلابها وصقلها لبناء شخصيتهم وخبراتهم القانونية، معربًا عن سعادته البالغة لحضور مثل هذه الفعالية والتي عكست بوضوح المستوى المتميز لطلاب الكلية حيث قاموا خلال المحاكمة بمعايشة الحدث وتقمص الشخصيات القضائية  المختلفة "قضاة وأعضاء نيابة عامة ودفاع، على ذات النمط المعمول به في المحاكم العادية، كما تمكنوا بكل جدارة بالنهوض بدورهم المجتمعي من خلال إرسال رسالة واضحة للرأي العام مفادها عزم الدولة المصرية من خلال جهازها القضائي على محاربة الفساد بكل صوره وأيا كان شخص الفاسد أو مركزه الوظيفي أو الاجتماعي.

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ومن جانبه أكد الدكتور سامي عبد الكريم محمود على عزم الكلية وإدارتها إلى المضي قدما نحو تقديم علم قانوني غير نمطي من خلال التحول الحقيقي من التعليم التلقيني إلى التعليم التدريبي والذي تعتبر المحاكم الافتراضية أحد أهم نماذجه العملية باعتبارها شكل من أشكال المحاكاة العملية للمحاكمات الواقعية والتي تهدف لإكساب الطلاب المهارات اللازمة للمرافعات وبخاصة مهارات التحليل والتحقيق وتقديم الأدلة وبناء وصياغة الحجج القانونية وفن المرافعة أمام المحكمة.

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كما أكد على أن ميلاد الدورة الأولى للمحكمة الافتراضية مثل تحديًا كبيرًا في ظل حداثة نشأة الكلية والتي بدأت الدراسة بها في العام الماضي كما أثنى على الأداء المتميز للطلاب في أداء أدوارهم وتفاعلهم مع فريق الإشراف والتدريب واستجابتهم للتعليمات والنصائح التي وجهت إليهم وتنفيذ المهام الموكلة لكل منهم بكل جدية ومسئولية.

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جدير بالذكر أن تلك الفاعلية بدأت بالسلام الجمهوري واختتمت بتكريم رئيس الجامعة لكلية المعاملات القانونية نظرًا لتفوقها هذا العام في حضورها ومشاركتها الفعالة في العديد من الأنشطة الأكاديمية والطلابية، كما شمل التكريم فريق الإشراف والتدريب للمحكمة الصورية بالكلية.

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