الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كان مقصدًا سياحيًا لمصر".. صلاح عبدالله يكشف الجانب الإنسانى الذى جمعه بعادل إمام

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه حرص على تهنئة الفنان عادل إمام بذكرى ميلاد الـ83 بمشهد يجمعهما الاثنين معاً، معبراً: "عادل إمام كان يأتي للجلوس معي يومياً بعد تعرضي لوعكة صحية شديدة الأعوام القليلة الماضية، ولن أنسى له هذا الدعم على الإطلاق".

ذكرى ميلاد عادل إمام 

وأكد الفنان صلاح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفنان عادل إمام إمام هرم من أهرامات مصر، الذي استطاع ترك بصمة في الفن المصري لن تًنسى عبر مر التاريخ.

وتابع: "كل عام وانت عادل إمام، كل سنة وانت نجم النجوم، عادل إمام فنان تحول إلى تاريخ".

قوة النجومية

واستطرد: "عادل إمام كان مقصدا سياحيا لسنوات كثيرة جداً، لأن نجومية عادل إمام كانت عالمية وكانت الرحلات السياحية موجهة لمسرح عادل إمام".

صلاح عبدالله الفنان عادل إمام اخر النهار ذكرى ميلاد عادل امام النهار

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