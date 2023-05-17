كولر يرفض رحيل الشناوي فى الصيف لأهلي جدة السعودي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي النقاب حول حقيقة تلقي عرضًا سعوديًا من نادي أهلي جدة لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق لضمه نهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني أعلن قراره إلى إدارة الكرة أنه لن يفرط في محمد الشناوي خصوصًا أنه من القوام والعناصر الأساسية في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن رغبة كولر في بقاء الحارس الدولي جعله يطلب من إدارة الكرة الجلوس معه والوصول إلى اتفاق يرضي اللاعب سواء تعديل عقده أو تمديده حتى لا يتأثر بالعرض الخارجي ويتراجع مستواه الفني والبدني مثلما حدث بعد رفض رحيله إلي النصر السعودي وويجان الإنجليزي.

وأوضح المصدر أن كولر عقد جلسة مع الشناوي طلب منه التركيز في المباريات المصيرية مع الفريق خاصة أن الأهلي ينافس علي أكثر من لقب ويحتاج إلى كامل تركيزه في المواجهات القادمة .

من ناحية، أخري نجح أمير توفيق مدير التعاقدات في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الحصول علي توقيع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم القادم عقب توصل معه لاتفاق نهائي وإقناعه بمواصلة المشوارالمارد الأحمر.

وكشف مصدر مسئول أن ياسر إبراهيم وقع على بياض لمدة 3 مواسم قادمة بعد وضعه ضمن الفئة الأولي داخل صفوف الفريق الأول في غياب وكيل أعماله بعد الجلسة التي دارت بينه وبين أمير توفيق وعبدالحفيظ.

وأضاف المصدر أن الأهلي سوف يعلن عقب مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد حسم كل الأمور المتعلقة بالعقود الجديدة لاسيما أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.