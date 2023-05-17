الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: بعض الدول العربية تحتاج لعلاج ما خربه مزاعم الربيع العربى

سوريا
سوريا

قال قصي محمد عبيدو، محلل سياسي، إن سوريا تشهد العديد من التحديات أهمها الملف الاقتصادي والعقوبات التي فرضتها أمريكا على سوريا، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية بسوريا هي مصدر اقتصاد قوي، ولكن تسيطر عليها مجموعة من الإرهابيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات الإرهابية في سوريا تستولي على آبار النفط  والغاز، وتمنع الشعب السوري من الحصول على هذه المقدرات.

احتلال بعض الأراضي السورية

وتابع المحلل السياسي، أن احتلال بعض الأراضي السورية من قبل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، تنعكس سلبًا على الشعب السوري، بالإضافة إلى العقوبات التي تخنق الليرة السورية، مؤكدًا أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية وافتتاح السفارات السورية بالدول، وعودة الخطوط الدبلوماسية سينعكس بشكل كامل على الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن الدول العربية من اليمن للعراق لسوريا كل هذه البلاد تحتاج لعلاج ما خربه مزاعم الربيع العربي، وكان هناك فوضى وتخريب للبنية التحتية ومحاولة إبعاد الدول العربية لاصطياد كل دولة على حدة؛ لتطويعها وإخضاعها للإملاءات الغربية.

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